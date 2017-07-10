Авигдор Эскин: «Армяне, займитесь насущными проблемами, а не «геноцидом»

Израильский политолог Авигдор Эскин, включенный в «черный список» МИД Азербайджана за недавнее незаконное посещение Нагорного Карабаха, теперь заявил, что армяне слишком политизируют вопрос «геноцида», порекомендовал им не зацикливаться на этой теме, а заняться более важными проблемами.

«Любая встреча между армянскими и еврейскими общественно заметными или уполномоченными фигурами всегда начинается с вопроса: «Как случилось, что вы, пострадавший от Холокоста народ, не признаете «геноцида» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az) армянского народа?» В ответ мы слышим обычно дежурные объяснения, - пишет Эскин в своей статье на сайте Regnum.ru. - Армянская обида по невхождению Израиля в число государств, официально признающих армянскую оценку кровавых событий 1915 года, способствовала в немалой степени заметному расширению вымыслов о разного рода «криптоевреях» в среде младотурок. Этот навет возник достаточно давно, но получил особое распространение 10-20 лет назад. Последние годы эта тенденция в армянском медийном пространстве заметно угасла».

Эскин приводит армянам пример Израиля, который «никогда не выдвигал требования к международному сообществу признать Холокост в такой форме, как армяне требуют признания «геноцида».

«Да и тема истребления евреев Гитлером всплыла по живым следам, что делает две эти трагедии малосравнимыми в общественном восприятии и в политической практике, - продолжает израильский политолог. - Вопрос признания или непризнания «геноцида армян» стал в последние годы очевидно политизированным. Поэтому Шарль Азнавур и призвал своих соплеменников удовлетвориться тем, что мировое сообщество признает факт совершения турками преступлений, а не настаивать на непреложном определении их словом «геноцид».

Эскин напоминает, что даже Азнавур, несгибаемый патриот Армении, неоднократно говорил о том, что куда важнее заняться проблемой катастрофического оттока населения из страны, нежели лоббировать повсеместное признание «геноцида».

«Помимо вышеприведенных причин проволочки с признанием армянской трагедии как «геноцида» существуют также известные разночтения по точной цифре убитых между теми, что выдвигают армяне, и принятыми в академических кругах», - пишет Эскин.

Он отмечает, что ни Израиль, ни другие государства не обязаны принимать то количество жертв «геноцида», которое требует признать Армения.

«В ходе моего посещения Карабаха и Еревана эта тема всплывала из раза в раз. Я был приятно удивлен, что почти все мои собеседники полностью приняли мои доводы. В упрощенном виде они звучали так: не пришло ли время заняться насущными проблемами строительства государства вместо лоббирования вашей памяти о «геноциде» столетней давности? И к этому я непременно добавлял, что армянам нужно и важно обращаться со своей страшной вестью из прошлого именно к тем армянам, которые находятся в разных горячих точках мира, в опасных регионах и не едут в Армению.

Нашим партнерам и собеседникам в Ереване будет также полезно знать, что в первые 30 лет своего существования в Израиле было принято говорить об истреблении трети нашего народа редко и стиснув зубы. А всю биоэнергию направлять на укрепление страны, привлечение к ней диаспоры и на новые военные победы. Это не значит, что не велась работа по получению жизненно важных тогда репараций от Германии. Но уместно напомнить, что даже эти действия привели к массовым протестам в 1952 году, которые возглавил Менахем Бегин. Очень многие люди в Израиле считали тогда, что нельзя принимать никаких репараций. Жесткий спартанский подход к собственным кровоточащим ранам проявился и на полях сражений с врагами, и при каждодневной битве за превращение пустыни в цветущий сад.

Потерявшая за годы независимости почти половину населения Армения хотела бы умножить его по примеру Израиля. Опыт Израиля на самом деле жизненно важен для выживания Армении».