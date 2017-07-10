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Российские и армянские пограничники пресекли прорыв в Карабах Военные учения

 

Подразделения пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и погранвойск Службы национальной безопасности Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в так называемую «Нагорно-Карабахскую республику», сообщает Sputnik.

«В целях повышения согласованности действий сил и средств подразделений пограничного управления ФСБ России в Армении и пограничных войск Службы нацбезопасности Армении в различных условиях обстановки была организована и проведена совместная тренировка на тему «Проведение пограничного поиска на стыковом (Нювадинском) направлении», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к тренировке привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. В ходе тренировки отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха.

«В соответствии с замыслом, два условных нарушителя армяно-иранской госграницы преодолели линейную часть сигнализационного комплекса и пересекли административную границу Армении и «НКР», попытавшись скрыться в горной местности. По результатам поиска один из учебных нарушителей был задержан пограннарядом при попытке скрыться, а второй обнаружен при помощи квадрокоптера с установленной на него видеокамерой. После задержания учебных нарушителей был осуществлен их обыск и конвоирование», — говорится в сообщении.

Отметим, российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границе в соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенным в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц.

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