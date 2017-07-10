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Bakcell проводит новые обучающие семинары для участников программы AppLab

 

Молодые люди, успешно прошедшие процесс отбора, в рамках программы стажировки Smart Start, организованной первым оператором мобильной связи и ведущим провайдером мобильного интернета в Азербайджане – компанией Bakcell, приступают к стажировке в отделах продаж и маркетинга компании.

В ходе программы стажировки участники приобретут соответствующие знания и навыки, работая под руководством кураторов, назначенных из числа ведущих специалистов компании, изучат общую структуру и принципы работы компании, а также примут участие в тренингах по планированию развития карьеры, бизнес-этике, эффективному управлению временем, эффективной коммуникации, самореализации, технике безопасности и защите окружающей среды, охране здоровья и другим областям. Программа стажировки продлится два месяца.

Компания Bakcell предоставит стажерам соответствующую стипендию на ежедневные транспортные расходы и питание. По окончании программы стажировки все участники получат сертификаты, подтверждающие их участие в проекте.

Нужно отметить, что в этом году более 1000 молодых людей проявили интерес и подали заявку для участия в программе Smart Start. 188 из них прошли первый этап отбора и были приглашены на собеседование в отдел кадров. По итогам собеседования 42 кандидата были приглашены на собеседование непосредственно с кураторами из отделов продаж и маркетинга компании. Только восемь финалистов были отобраны для участия в стажировке.

Основной целью данной программы, предназначенной для студентов и выпускников, является предоставление молодым людям в возрасте 18-25 лет, желающим начать профессиональную карьеру, возможности ознакомиться с условиями труда в одной из крупнейших компаний Азербайджана, а также приобрести ценный практический опыт и развить в себе качества, необходимые для готовности к работе.

Отметим, что 12 выпускников программы Smart Start были приняты на работу в Bakcell, в то время как остальные участники программы считаются потенциальными кандидатами на позиции, которые будут объявлены компанией в будущем.

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Bakcell проводит новые обучающие семинары для участников программы AppLab
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