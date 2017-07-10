Представление для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ Мовлана Шихалиева направлено в прокуратуру, сообщает АПА.

Согласно информации, это отражено в приговоре, вынесенном в отношении бывшего начальника отдела управления Вусала Алекперова. В приговоре отмечается, что на основе жалобы пострадавших лиц для возбуждения уголовного дела в отношении Эльдара Махмудова и Мовлана Шихалиева направлено представление в прокуратуру.

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Сегодня в Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу находящегося под арестом бывшего начальника отдела Следственного управления ныне упраздненного МНБ Вусала Алекперова, сообщает АПА.

Согласно информации, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому В.Алекперов лишен свободы на 12 лет. Кроме того, суд вынес специальное решение о лишении Вусала Алекперова звания полковника.

Приговором суда имущество В.Алекперова конфисковано и передано потерпевшему Акифу Гурбанову.

Гражданские иски других потерпевших не были удовлетворены.

На основании жалобы потерпевших суд направил в прокуратуру представление для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления ныне расфомированного МНБ Мовлана Шихалиева.