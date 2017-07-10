В Баку арестован грабитель женщин

В Баку задержан мужчина, грабивший женщин. Как сообщает пресс-служба МВД, 6 и 7 июля на территории Низаминского района возле станции метро «Нефтчиляр» неизвестный напал на двух женщин и отнял у них золотые цепочки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 24-го отделения Низаминского РУП задержан подозреваемый в совершении преступления Вусал Рзаев.

В.Рзаев сказал, что продал украденное в пункт по приему золота за 360 манатов.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Сотрудники полиции не исключают, что злоумышленник и ранее совершал аналогичные преступления. Просьба к тем, кто пострадал от действий В.Рзаева, обратиться в Низаминское РУП или позвонить на горячую линию «102».