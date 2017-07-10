Ильхам Алиев о нефтяных доходах Азербайджана

Азербайджан очень прозрачно хранит доходы, поступающие от нефти. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства подчеркнул, что сегодня газовый фактор — основное условие, обеспечивающее энергетическую безопасность в мире.

"С этой точки зрения, Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности. В то же время азербайджанский газ — единственный новый источник газа, который будет транспортироваться в Европу, потому что все остальные газовые источники задействованы. То есть источник выявлен, и эти газовые запасы будут выведены на европейские рынки по новому трубопроводу. Наше преимущество в том, что здесь присутствуют оба фактора, что очень серьезный шаг в энергетической диверсификации", — сказал президент Азербайджана.

По словам президента Ильхама Алиева, Азербайджан понимает свою ответственность.

"Мы хорошо понимаем, что проекты, реализуемые совместно со странами-партнерами, обеспечат энергетический баланс и энергетическую безопасность многих государств, помогут им. Взяв эту ответственность на себя, мы демонстрируем, надеюсь, хорошие результаты. На этом конгрессе, безусловно, в центре внимания нефтегазовые вопросы.

В заключение своего выступления хочу коснуться такого вопроса. Обычно небогатые нефтью страны думают о том, что "хотя бы и у нас была нефть и мы тоже могли бы пользоваться ею". Но могу сказать, что нефть может принести как пользу, так и создать проблему. Смотря, как ты используешь нефть. В Азербайджане мы старались превратить "черное золото" в человеческий капитал, и считаю, что добились этого. В первую очередь, мы очень прозрачно храним доходы, поступающие от нефти", — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана — один из самых прозрачных среди существующих в мире нефтяных фондов, удостоен награды Организации Объединенных Наций.

"Первое условие — абсолютная прозрачность. Информация о накопленных в Нефтяном фонде средствах регулярно предоставляется общественности. Второй вопрос - правильное использование доходов, поступающих от нефти. Доходы, полученные от нефти, мы, в первую очередь, направили на инфраструктурные проекты. Сегодня мы экспортируем не только нефть, газ, но и электроэнергию, производимую десятками электростанций, построенных за последние годы. Мы выделили большие средства на социальные инфраструктурные проекты, на строительство больниц и школ. Мы ведем очень серьезную борьбу с бедностью.

В нашу страну вкладывается большой объем иностранных инвестиций, мы, в свою очередь, тоже инвестируем в зарубежные страны. Здесь на первом месте братская Турция: до сегодняшнего дня в энергетический сектор Турции инвестировано 10 миллиардов долларов. В последующие годы эта цифра вырастет примерно вдвое", — сказал президент Ильхам Алиев.