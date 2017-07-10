МИД Азербайджана: «Ереван должен вывести войска с оккупированных территорий»

Единственным путем урегулирования карабахского конфликта является выполнение Ереваном плана Минской группы ОБСЕ по выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Для достижения подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе Еревану необходимо реализовать план сопредседателей МГ ОБСЕ по выводу войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана», — заявил Х.Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о невыполнении Азербайджаном обязательств по урегулированию конфликта.

Гаджиев напомнил, что пребывание оккупационных войск Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться источником угрозы для регионального мира и безопасности.

«Именно Армения является стороной, уклоняющейся от урегулирования конфликта путем субстантивных переговоров и исполнения известных резолюций Совбеза ООН. В то время как МГ ОБСЕ и вся международная общественность призывает к субстантивным переговорам, Армения всячески препятствует этому», — отметил Х.Гаджиев.

«Армения пытается уклониться от сути переговорного процесса технически-вспомогательными инструментами, т.е. поставить конец оккупации и вывести свои войска с оккупированных территорий», — добавил он.