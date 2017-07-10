Путин и Трамп обсуждали размещение миротворцев в Донбассе

Президенты России и США обсуждали возможное размещение полицейской миссии в Донбассе. Владимир Путин заявил своему американскому коллеге, что это возможно только с согласия Киева и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается размещения каких-то миссий в Донбассе, эта тема уже поднималась. Собственно, президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины, то есть Киев и представители ДНР и ЛНР», — сказал он.

При этом Песков отметил, что подобный вопрос проблематично обсуждать без взаимного контакта сторон конфликта.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, что будет делать Россия, если предложение по миротворцам будет внесено в ООН, но на этот вопрос Песков отвечать не стал.