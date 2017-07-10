305 клиентов Kapital Bank выиграли по 50 манатов

Завершилась лотерея «Прибыльные расходы» (Qazandıran xərclər) для владельцев платежных карт Visa от Kapital Bank. По итогам лотереи 305 клиентов банка выиграли по 50 манатов, а в последнем тираже один клиент — 1000 манатов. Список победителей опубликован на корпоративном сайте банка.

Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через ПОС-терминалы страны, должны были зарегистрировать шестизначный код, указанный в чеке за эту покупку, в специальном разделе сайта и стать участником лотереи.

Следует отметить, что карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в манатах, долларах США и евро сроком действия на 1, 2 и 3 года.