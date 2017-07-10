Украина введет биометрический контроль для всех иностранцев

Украина введет биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается в понедельник, 10 июля, на сайте главы государства.

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что такая инициатива найдет поддержку в обществе.

По словам президента, речь идет об усилении контроля въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны.

Глава государства отметил, что нужные документы уже подготовлены.