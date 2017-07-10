США разместили ЗРК Patriot в Литве

Для предстоящих в июле учений ПВО Соединенные Штаты дислоцировали в понедельник в Литве зенитные ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot, которые могут сбивать и ракеты. Об этом сообщило литовское Министерство обороны, передает Интерфакс.

Такие системы дислоцируются в Литве впервые.

Ранее сообщалось, что в Варшаве был подписан меморандум, в котором США согласились продать батареи Patriot Польше.

Комплексы Patriot американской разработки. Приняты на боевое дежурство в 1981 году, были несколько раз модернизированы. Последняя модификация — PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — предназначена главным образом для перехвата баллистических ракет на высоте до 15 км и расстоянии до 45.