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Сильный пожар в столице Черногории

 

Пожар в одном из пригородных районов Подгорицы усиливается, к тушению подключены вертолеты, под угрозой оказались жилые дома, сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG) со ссылкой на экстренные службы, передает РИА Новости.

Днем для тушения возгорания в районе Дайбабской Горы на юге черногорской столицы были задействованы четыре имеющиеся в наличии пожарные машины и 12 сотрудников. Из-за жары утром загорелись деревья, кусты и трава. Сильный северный ветер осложнил работу пожарных, и к операции были подключены вертолеты авиаподразделения МВД республики.

По словам директора Службы защиты и спасения Андрии Чадженовича, огонь стремительно продвигается в сторону города.

"Пожар большой, но есть надежда его локализовать", — цитирует телеканал пожарных.

На верху холма в районе пожара находится 55-метровая радиоретрансляционная вышка, вблизи расположен знаменитый Дайбабский монастырь.

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