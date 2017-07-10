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Израиль обвинил Сороса в подрывной деятельности

 

Израиль считает легитимной критику в адрес американского миллиардера Джорджа Сороса и винит его в систематических попытках "подорвать демократически избранные правительства" еврейского государства, заявил МИД страны; об этом передает РИА Новости.

Отношение к финансисту, спонсирующему сеть международных неправительственных организаций, внешнеполитическое ведомство сформулировало в виде разъяснения к словам своего посла в Венгрии Йосси Амрани. Тот недавно выразил обеспокоенность формами, которые порой приобретает антисоросовская кампания в стране пребывания, и предостерег об угрозе пробуждения "демонов и теней прошлого".

"Израиль сожалеет о любом проявлении антисемитизма в любой стране и повсюду поддерживает еврейские общины в противостоянии этой ненависти. Это была единственная цель заявления, с которым выступил посол Израиля в Венгрии", — сказано в пресс-релизе.

"Оно ни в коей мере не преследовало цели делигитимизировать критику (в адрес) Джорджа Сороса, который систематически подрывает демократически избранные израильские правительства, финансируя организации, которые порочат еврейское государство и отрицают его право на самозащиту", — пояснил МИД, имея в виду поддержку Соросом НКО, которые критикуют политику Израиля на оккупированных палестинских территориях.

На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Венгрию, власти которой столкнулись с внешним и внутренним противодействием попыткам провести законы, позволившие им ограничить свободу действий структур Сороса и, в частности, закрыть патронируемый миллиардером Центрально-Европейский университет.

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