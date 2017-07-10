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Грузинский журналист подарил Гурбану Гурбанову вино и рюмку … А он не пьет

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию перед очередным стартом чемпионов Азербайджана в Лиге чемпионов. Как известно, завтра в рамках второго квалификационного раунда турнира «Карабах» примет грузинский клуб «Самтредиа».

«Все понимаем важность предстоящей игры, - говорит тренер. – Наши новые игроки пока не выйдут в стартовом составе, еще рано. Участие в матче травмировавшегося Ричарда Алмейды тоже под вопросом. Всегда бывают проблемы с составом. И мы всегда стараемся их решить, чтобы эти проблемы не дали о себе знать».

Далее слово взял грузинский журналист по имени Тенгиз Пачкория, который приветствовал Гурбана Гурбанова на азербайджанском языке, а затем подарил ему сувениры – бутылку грузинского вина, рюмку и ручку.

Презенты вызвали смех среди азербайджанских журналистов, так как всем хорошо известно, что Гурбан Гурбанов очень религиозный человек и не употребляет алкоголь.

«К сожалению, я не пью. Но все равно спасибо. Могу обещать, что и от меня будут подарки, когда мы приедем на ответную игру в Тбилиси», - поблагодарил грузинского журналиста наставник.

Говоря о предстоящем матче, главный тренер «Карабаха» заявил, что, как и всегда перед важными матчами, присутствует напряжение.

«Это нормально. Соперник у нас опытный. Не сказал бы, что мы полностью готовы к этим играм. Пока я не могу требовать от команды всего того, что хочу видеть на поле. Еще не время. Но с момента начала сборов было много положительных изменений. Игроки сильно прибавили. Надеемся на успешный результат завтра.

Не стоит сравнивать сегодняшнюю «Самтредиа» и ту, которая проиграла «Габале» прошлым летом 1:5. Это разные команды. Футбол меняется, игроки меняются, набираются опыта. Эта команда отличается от прошлогодней. Она изменила систему игры.

Да и мы сейчас не так сильны. Будем играть в полную силу. Мы не думаем о «Габале» и не собираемся выигрывать крупнее, чем она. Наша главная задача – сыграть правильно и выиграть по сумме двух встреч.

Также хотим, чтобы футбол был зрелищный. Были игры, когда мы проигрывали, но болельщики были довольны. Мы думаем о своей игре.

Будут ли у нас еще трансферы? Наши трансферы не связаны с прохождением в следующий этап Лиги чемпионов. Мы просмотрели запись игр очень многих игроков, постоянно находимся в поисках. Часто трансферы срываются. Вообще приглашать иностранных игроков стало сложнее. Но мы продолжаем поиски.

Надеюсь, что завтра болельщики придут на стадион. Будем играть для каждого болельщика независимо от их количества. Кто-то придет на стадион, кто-то будет смотреть игру по телевизору. Все они будут вместе с нами».

Гурбанов прокомментировал неудачные игры команды в контрольных матчах в Австрии.

«Результаты контрольных игр с одной стороны не важны, но для нас важен каждый результат. Если проиграли, значит, были ошибки. Если вас беспокоят наши поражения, то я, наверное, беспокоюсь еще сильнее. Меня успокаивает лишь то, что ошибки, которые мы допускали на сборах, легко устранить. Обычно в ходе сезона у нас таких промахов не бывает. Думаю, что в Лиге чемпионов эти ошибки не повторятся. Это такой турнир, где все стараются ошибаться как можно реже. «Самтредиа» будет другой, нежели в матчах чемпионата Грузии. Более внимательной».

Оценивая выступление «Интера» и «Зиря» в первом раунде Лиги Европы, Гурбанов отметил, что обе команды ему понравились.

«Каждая победа любого азербайджанского клуба означает прогресс нашего футбола. Это очень важно. Благодаря таким победам болельщики еще больше любят футбол».

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