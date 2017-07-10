В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных. Очередное заседание началось с дачи показаний потерпевшими и свидетелями.

Первым выступил свидетель Низами Байрамов, который не стал скрывать, что Акиф Човдаров его дальний родственник. Байрамов отметил, что с 2003 года занимается продажей древесины. С Ровшаном Гасымовым, зятем генерала Човдарова, по словам свидетеля, он знаком давно, но лишь в 2010 году узнал, что Ровшан женат на дочери Акифа Човдарова.

«В 2011 году Ровшан Гасымов позвонил мне и попросил помочь в в строительстве нежилого объекта в 6-м микрорайоне. Я порекомендовал ему нужные для стройки материалы, но купил их он сам. Объект был оформлен на имя дочери Акифа Човдарова. Потом они построили еще один нежилой объект, уже в 7-м микрорайоне», - сказал свидетель.

Отвечая на вопрос, почему Човдаров часто звонил ему, Низами Байрамов пояснил, что генерал интересовался лишь вопросами строительства, поскольку его зять на разбирался в этом.

Несмотря на вопросы гособвинителя, суду так и не удалось установить связь свидетеля с обвиняемым А.Човдаровым.

Прокурор спросил у Н.Байрамова, знает ли он потерпевших и свидетелей Натика Гумбатова, Гадима Адилова и Сахибхана Самедова, также торгующих древесиной. Однако вмешавшийся адвокат обвиняемого Салима Мамедова Джавид Рзазаде потребовал, чтобы судья обязал гособвинителя задавать вопросы по существу эпизода и в соответствии с обвинительным актом.

«Когда мы задаем подобные вопросы, вы снимаете их, говоря, что они не имеют отношения к обвинительному акту. Почему же гособвинителю позволено то, что не разрешено нам?», - возмущался адвокат.

И тут же, словно в отместку, задал свидетелю Байрамову вопрос, абсолютно не имевший отношения к обвинительному акту.

«Как вы думаете, откуда у Таги Ахмедова три миллиона, которые он вручил сотрудникам МНБ?» - допытывался адвокат. Естественно, этот вопрос остался без ответа.

Обвиняемый Акиф Човдаров обратился к судье и попросил разрешения задать вопрос свидетелю.

«Низами, ты давал фанеру на мое рыбное хозяйство в Масазыре?»,- спросил он у свидетеля.

«Да, 300-500 штук, в общем, немного»,- ответил свидетель.

Тогда Човдаров повернулся к судье Габибу Гасанову и заявил: «Потерпевший Джахангир Алышов утверждает, что это он строил то здание, о котором сегодня мы говорим, что он платил за все. Я поэтому спросил про фанеру. Уважаемый судья, Джахангир лжет, что привозил на стройку 500 тысяч штук камня-кубика. С таким количеством материала можно было обнести забором пол-Баку или же построить забор от Масазыра до Баку», - иронизировал обвиняемый Човдаров.

Затем дал показания свидетель Рамиз Теймуров, который работал бухгалтером в ООО Bəhrə-2010, занимавшемся разведением овощей в теплицах в Масазыре.

Адвокаты сочли нужным заявить, что показания этого свидетеля удалены из обвинительного акта и поэтому его необязательно заслушивать в суде. Тем не менее, Теймуров выступил и сообщил, что помимо своей работы в ООО Bəhrə-2010, он также вел бухгалтерию ООО Aqua Agro. Основателем этой компании является супруга Акифа Човдарова – Ибадат, но свидетель никогда ее не видел, и вообще в действительности этой компанией владеют другие люди.

Следующего свидетеля, Зульфугара Мамедова, сотрудники полиции доставили на заседание в принудительном порядке, так как сам он идти в суд уже не раз отказывался.

Свидетель пояснил, что его вызывали в МНБ, потому что он продал участок земли, принадлежащий его брату – потерпевшему Мубаризу Мамедову, Рафику Тагиеву. Больше свидетелю, по его словам, сообщить суду было нечего.

Последним показания давал свидетель Фархад Атаев, являющийся обвиняемым по делу генерала Субахира Гурбанова. Эта часть процесса, связанная с незаконным прослушиванием сотрудниками МНБ телефонов граждан, проходила в закрытом режиме.

Очередное заседание суда состоится 10 июля.