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За рэкетирство в Тольятти задержали гражданина Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В Тольятти двух человек задержали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Один из них оказался гражданином Азербайджана.

Как сообщает «Волга-ньюс», жертвой преступления стал 24-летний молодой человек, работающий мастером в тату-салоне. Предполагается, что с конца мая по июнь 2017 г. двое парней, угрожая применением физического насилия, потребовали у него 70 тыс. руб. наличными, а также имущество потерпевшего примерно на ту же сумму.

В итоге тольяттинские полицейские задержали 26-летнего гражданина Азербайджана и 25-летнего россиянина. Оба подозреваемых ранее не имели судимостей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения физического насилия". Наказание за это преступление предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

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