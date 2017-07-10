В результате пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве пострадали 14 человек, в том числе, по меньшей мере, один ребенок. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, пострадавшим потребовалась медпомощь. Собеседник агентства добавил, что в горящем здании еще могут находиться люди.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что к горящему ТЦ вылетел вертолет Московского авиационного центра, занимающийся эвакуацией пострадавших в НИИ Склифосовского.

По данным ТАСС, руководит тушением пожара глава столичного главка МЧС Илья Денисов. Всего на месте происшествия работает около 20 пожарно-спасательных подразделений; пожару присвоен второй повышенный уровень сложности.