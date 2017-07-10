И снова перестрелка в Карабахе: убит армянский солдат

В результате перестрелки на линии фронта убит армянский военнослужащий, сообщает Минобороны Армении.
Согласно информации, инцидент произошел в 17:40. Убитым оказался Вазген Погосян (1997 г.р.).
В результате перестрелки на линии фронта убит армянский военнослужащий, сообщает Минобороны Армении.
Согласно информации, инцидент произошел в 17:40. Убитым оказался Вазген Погосян (1997 г.р.).
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