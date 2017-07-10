Хорватия, Черногория и Болгария присоединились к группе Азая Гулиева

Как ранее сообщал haqqin.az, 8 июля в Минске в рамках 26-ой летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ по инициативе члена делегации Азербайджана, вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиев создана «Группа поддержки Шелкового пути» (Silk Road Support Group of the OSCE PA, SRG).

Участниками был подписан Протокол о создании «Группы поддержки Шелкового пути», в которой будут представлены Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Румыния, Сербия, Швейцария, Испания, Таджикистан, Турция и Украина.

Как стало известно haqqin.az, к данной группе также присоединились Хорватия, Черногория и Болгария.

В то же время координатор Группы Азай Гулиев в интервью журналистам сообщил, что Группа поддержки Шелкового пути так или иначе будет координировать свою деятельность с Китаем - стратегическим партнером ряда стран, который хотя и не участвует в работе ПА ОБСЕ, но выступает главным инициатором и инвестором проекта "Пояс и путь".

Азай Гулиев добавил, что на ближайшее мероприятие Группы поддержки Шелкового пути, которое планируется провести в Баку, будут приглашены и китайские представители, которые смогут высказать свое мнение по тем или иным проектам.