МВД опровергает сексуальную эксплуатацию сотен азербайджанок в Иране

В конце прошлого месяца Госдепартамент США обнародовал свой традиционный ежегодный отчет касательно борьбы с торговлей людьми в мире. В разделе, посвященном ситуации по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане, Госдепартамент отмечает, что страна усовершенствовала свою законодательную базу в этой сфере, усилила деятельность по выявлению торговцев людьми и их задержанию, а также уделила внимание вопросам защиты жертв торговли людьми. Об этом haqqin.az заявил замначальника пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде, комментируя заявление правозащитницы Матанат Азизовой о сексуальной эксплуатации сотен азербайджанских женщин в Иране.

Орхан Мансурзаде отметил, что представляющаяся руководителем «Женского кризисного центра» Матанат Азизова не хочет замечать успехи Азербайджана в сфере борьбы с торговлей людьми, отмеченные Госдепом США.

«В своих комментариях в СМИ Матанат Азизова утверждает, что сотни азербайджанских женщин и девочек под различными предлогами были доставлены в Иран, где они стали жертвами торговли людьми. Видимо, факт проживания Матанат Азизовой за пределами Азербайджана послужил тому, что она опирается не на реальные факты, а на свои какие-то воспоминания 7-8 летней давности. Утверждая то, что сотни азербайджанских женщин и девочек принуждают к проституции в Иране, и не приводя при этом никаких доказательств, Матанат Азизова на самом деле оскорбляет их», - сказал Орхан Мансурзаде.

Представитель МВД отметил, что с 2006 года было выявлено 9 преступных групп, члены которой занимались эксплуатацией граждан Азербайджана в соседней стране. Последний факт торговли людьми в Иране был зафиксирован в 2012 году. В 2008-2011 годах в результате профессиональных действий сотрудников МВД были выявлены и привлечены к ответственности все члены транснациональной преступной группировки, которые занимались сексуальной эксплуатацией граждан Азербайджана в Тегеране.

По словам Орхана Мансурзаде, заявления Матанат Азизовой о том, что жертвы торговли людьми не обращались в правоохранительные органы из-за страха перед полицией и смертной казнью, а также из-за моральных ценностей, также не соответствуют действительности.

«Еще раз доводим до сведения, что Министерство внутренних дел и, в частности, Главное управление по борьбе с торговлей людьми сохраняет анонимность и конфиденциальность жертв торговли людьми, а также тесно сотрудничает с представителями гражданского общества и журналистами.

«Горячая линия» 152 и 562-21-12 действует на протяжении 10 лет и оказывает консультационную помощь пострадавшим и потенциальным жертвам торговли людьми. Если у Матанат Азизовой имеются какие-либо факты о превращении азербайджанских женщин в жертв торговли людьми за рубежом, то она может их представить в Главное управление по борьбе с торговлей людьми или на «горячую линию», где им будет дана юридическая оценка.

Однако до сих пор ни на электронную почту Главного управления по борьбе с торговлей людьми ([email protected] ), ни на сайт www.insanalveri.gov.az заявлений от Матанат Азизовой не поступало», - сказал Орхан Мансурзаде.

Представитель МВД Азербайджана добавил, что данная «Горячая линия» круглые сутки принимает звонки не только со всей территории Азербайджана, но и из-за границы, обеспечивая полную конфиденциальность абонентов.