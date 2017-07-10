Главный тренер грузинского футбольного клуба «Самтредиа» Гия Цецадзе поделился своими ожиданиями перед завтрашним первым матчем второго квалификационного раунда в Лиге чемпионов с «Карабахом».

Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:00.

«В прошлом году мы проиграли 1:5 «Габале», но сейчас у нас более сильные игроки, - говорит тренер. - Игра завтра будет хорошей, а счет предсказать не могу.

«Карабах» – сильная команда, и ее результаты говорят об этом. «Карабах» играет в хороший комбинационный футбол. Для нас было бы лучше, чтобы «Карабах» так не играл (улыбается).

То, что «Карабах» проиграл все матчи на сборах в Австрии, ничего не меняет, потому что в контрольных матчах идет проверка.

Почему ответный матч проведем в Тбилиси? По решению УЕФА игры еврокубков мы не можем проводить на родной арене, поэтому я принял решение, чтобы мы играли на «Динамо Арене» в Тбилиси».