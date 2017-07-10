Пресс-секретарь Путина призвал к сдержанности в Карабахе

«Мы призываем все стороны к сдержанности и соблюдению имеющихся договоренностей». Об этом агентству АПА заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обстрел армянскими формированиями села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли, включая малолетнего ребенка, два человека, еще один получил ранения.

Отметим, что со схожим заявлением на днях выступила и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, призвав стороны конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации.