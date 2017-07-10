В таллинском такси начали принимать биткоины

В столице Эстонии появилось первое такси, за поездку в котором можно расплатиться виртуальными деньгами. В салоне автомобиля об этом сообщает наклейка с названием одной из самых известных криптовалют в мире – биткоин.

Как сообщил Sputnik Эстония водитель и владелец машины Всеволод Юргенсон, новшество приурочено к началу председательства Эстонии в Евросоюзе. Юргенсон рассказал, что в Таллинне ожидают гостей из самых разных уголков мира, и он намерен поддержать имидж своей страны как одной из самых продвинутых в области использования и развития информационных технологий.

"Впервые с информацией о криптовалютах я познакомился в новостях Sputnik Эстония. И уже потом заинтересовался и начал изучать всю доступную в интернете информацию", — сказал Юргенсон.