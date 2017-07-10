В Ясамальском районе Баку несколько дней назад был снесен родник, установленный в память шехида Магомеда Аллахвердиева, а на его месте была построена пивная-шашлычная «Карабах».

Как сообщает пресс-служба ИВ Ясамальского района, в ходе разбирательства было установлено, что родник был снесен братом шехида.

Разбирательство на месте проводил лично и.о. главы Ясамальского района Самед Исламов.

«В ходе разбирательств выяснилось, что владелец объекта - брат шехида, перенес родник в другое место. По мнению брата, родник в честь шехида должен быть установлен на более видном месте», говорится в сообщении ИВ района.

В исполнительной власти также отметили, что в скором времени родник будет возвращен на прежнее место. Учитывая, что проступок был совершен братом шехида, никаких серьезных наказаний в его отношении принято не будет.