Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ в Мосуле

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле, передает Рейтер.

"Находясь здесь, я объявляю о прекращении существования и крушения террористического государства лжи и терроризма, которое ДАИШ объявил из Мосула", — заявил аль-Абади в эфире национального телевидения.

В минувшее воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ.