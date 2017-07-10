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Трамп обсуждал с Путиным вопрос санкций

 

Вопрос санкций поднимался на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я знаю, что этот вопрос поднимался. Обсуждались санкции, связанные со вмешательством в выборы", — отметила она.

Сандерс также сказала, что ей "неизвестно", изменилась ли позиция Трампа по антироссийским санкциям после его встречи с Путиным.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

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Трамп обсуждал с Путиным вопрос санкций
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