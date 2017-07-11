Трамп поздравил Ирак с победой над ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп направил поздравления премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади с победой над террористической группировкой "Исламское государство"*в Мосуле, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы поздравляем премьер-министра аль-Абади, спецслужбы и всех жителей Ирака с победой над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей", — сообщила Сандерс.

Ранее аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле.