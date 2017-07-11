В бакинском аэропорту облили негорящий самолет Jazeera Airways

Накануне кувейтская авиакомпания Jazeera Airways совершила свой первый рейс в Баку. Лайнер приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев и по этому случаю здесь же прошла традиционная церемония «обливания» самолета. В этом действе участвовали четыре пожарные машины, направившие свои брандспойты на лайнер, внутри которого находились пассажиры.

Первым рейсом из столицы Кувейта города Эль-Кувейт с обычными пассажирами прибыли и специальные гости, генеральный директор Jazeera Airways Рохит Рамачандра, посол Азербайджана в Кувейте Эльхан Гахраманов, консул Азербайджана в Кувейте Мирдавуд Султанов и другие.

В Азербайджане гостей встречали председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, директор туристического агентства Khazar Travel Lufthansa City Center Муса Кулиев, Чрезвычайный и полномочный посол Кувейта в Азербайджане Сауд Абдулазиз Аль-Руми, заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов, начальник управления туризма Министерства культуры и туризма Азербайджана Айдын Исмиев. Кстати, именно Khazar Travel Lufthansa City Center является официальным представителем Jazeera Airways.

Пассажиры самолета, помимо зрелищной процедуры обливания лайнера, получили еще один сюрприз – всем им были вручены коробки с подарками, в которых были азербайджанские сладости, сим-карта от компании Nar Mobile и многое другое.

На пресс-конференции представители Министерства культуры и туризма Азербайджана приветствовали начало полетов Jazeera Airways в Баку, назвав их очередным показателем развития туризма в стране: «Прямые рейсы из Эль-Кувейта в Баку вкупе с возможностью получать визы прямо в аэропорту приведут к росту числа туристов, посещающих Баку».

В свою очередь, представители кувейтской авиакомпании поблагодарили правительство Азербайджана, главу Ассоциации туризма Азербайджана Нахида Багирова и посла Азербайджана в Кувейте Эльхана Гахраманова за содействие в организации прямых рейсов из Кувейта в Баку. При этом было отмечено, что Jazeera Airways летает по 90 направлениям, таким образом и у азербайджанских путешественников открываются новые возможности.

Посол Азербайджана в Кувейте Эльхан Гахраманов в своем выступлении отметил, что в Азербайджане придают огромное значение развитию сферы туризма, о чем не раз говорил и глава государства Ильхам Алиев. Дипломат вспомнил и недавний визит журналистов из Кувейта в Азербайджан, которые после поездки подготовили обширные публикации в кувейтских СМИ, рассказав о нашей стране.

Что касается ценовой политики авиакомпании, то по словам ее представителей, она плавающая и все зависит от сезона. В настоящее время перелет из Кувейта в Баку и обратно обойдется примерно в 400 долларов.

Между тем, как сообщил в беседе с haqqin.az глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, 400 долларов за перелет для жителей Кувейта – это вполне приемлемо. Кроме того, Азербайджану выгодно, когда приезжают платежеспособные туристы.

В том, что новый рейс будет рентабельным (Jazeera Airways будет летать дважды в неделю – по понедельникам и пятницам), никто из экспертов не сомневается. И это уже показал первый рейс: загруженность лайнера А-319 была максимальной.