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Депутаты анонсируют новый этап в отношениях США и Азербайджана эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Депутаты Милли Меджлиса восприняли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном как положительный сдвиг в отношениях двух стран.

Как заявил haqqin.az глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, встреча главы Азербайджана с госсекретарем США является знаковым событием.

«После периода довольно прохладных отношений между США и Азербайджаном, которые наблюдалась при президенте Обаме, мы потихоньку возвращаемся к прежнему более доверительному общению Баку и Вашингтона.

Самед Сеидов

Еще в Саудовской Аравии в своем выступлении президент США Дональд Трамп четко обозначил приоритеты своего курса, ясно дав понять, что Штаты больше не будут вмешиваться во внутренние дела других стран. Это его заявление было воспринято всеми государствами, в том числе и Азербайджаном, как новый этап в американской политике. И встречу нашего президента с госсекретарем США, безусловно, следует рассматривать как новый этап в наших отношениях. Это событие не что иное, как признание США самостоятельности и суверенности нашей страны, и впредь наши стратегические взаимоотношения будут строиться на основе уважения интересов друг друга, невмешательстве во внутренние дела и на взаимовыгодной основе», - подчеркнул С.Сеидов.

Депутат Эльмира Ахундова также высоко оценила встречу президента Азербайджана с госсекретарем США.

«Тиллерсон очень мудрый человек и прекрасно знает реалии постсоветского пространства. И он понимает, что Азербайджан - важная страна региона, и то недопонимание, которое наблюдалось при Обаме, следует устранить. Конечно, мы со своей стороны также ждем многого от США, в первую очередь как от страны -  сопредседателя МГ ОБСЕ в решении карабахского конфликта. Надеюсь, нынешний этап наших отношений с США даст новый импульс для развития равноправного сотрудничества», - сказала депутат.

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