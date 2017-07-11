Провал международной конференции по воссоединению Кипра в швейцарском городе Кран-Монтан развеял надежды на урегулирование одного из самых старых конфликтов в Европе. Достижение согласия между греческой и турецкой общиной, создание единого государства, где бы мирно сосуществовали две этнические группы, могло придать импульс урегулированию других межнациональных конфликтов.

Сегодня киприоты-турки и киприоты-греки не скупятся на взаимные обвинения по поводу того, что обсуждения проблемы острова зашли в тупик.

Haqqin.az предлагает мнение представителей обеих сторон длящегося с 1974 года кипрского противостояния.

Кипрский политолог, член межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, экс-секретарь Министерства юстиции и общественного порядка Кипра Петрос Кареклас:

- Это очень печальный день для всех киприотов, которые любят свою страну. Не хочу перекладывать на кого-то вину, но должен признать, что теперь стало ясно, кто мешает мирному решению кипрского вопроса, которое могло бы принести пользу всем киприотам - как грекам, так и туркам.

Прежде всего следует объективно рассмотреть принципы урегулирования, которое получило название «План генсека ООН Антониу Гутерриша», и выяснить, кто внес предложения в эту компромиссную программу воссоединения острова. Президент Кипра Анастасиадис в Кран-Монтане, несмотря на возражения оппозиционных партий, сделал предложения, практически удовлетворяющие в значительной степени внутренние требования другой стороны. Настала очередь Турции окончательно согласиться с тем, что Кипр, как выразился Гутерриш, станет «нормальным государством» и не будет иметь на своей земле войска третьих стран, обладающих правом вмешательства. Но Турция отказалась пойти на компромисс, настаивая на том, что войска останутся на Кипре для защиты турецкой общины. На деле это означает военно-стратегический контроль над Кипром.

Пока непонятно, как будут развиваться события дальше. Думаю, что турецкое руководство видит решение кипрского вопроса в контексте общих отношений между ЕС и Турцией, но еще слишком рано что-либо предполагать о перспективах отношений между Анкарой и Брюсселем после парламентских выборов в Германии в сентябре этого года.

Точку зрения турецкой стороны haqqin.az представил завотделом международных отношений Ближневосточного университета Северного Кипра Хусейн Ишыгсал:

- Причина провала конференции в Кран-Монтане кроется в непоследовательной политике греческой стороны. Руководители греческой общины организовали соответствующую пропагандистскую кампанию на международном уровне. Дело было представлено так, будто уже достигнуто согласие по пяти важным аспектам урегулирования: владению землей, имуществом, отношениям с ЕС, экономике, власти и силовым структурам. Однако по многим из этих значимых вопросов между сторонами остаются различия во взглядах. К примеру, предложенные турецкой стороной механизмы очередности президентской власти и принятия важных государственных решений не устраивали греков-киприотов.

Есть серьезные разногласия и по вопросу владения землей. Греки заявили, что только после решения вопроса владения землей будут вести переговоры об очередности власти. В то же время турецкая сторона не намерена отдавать контроль над регионами Гюзылюрт и Карпази, тогда как греки требуют передачи им Гызылюрта, причем без каких-либо условий.

Другой спорный вопрос - будет ли действовать принцип ЕС по свободе проживания на всей территории Кипра? Если греческая сторона выступает за полную свободу проживания на всей территории, то турки-киприоты хотят сохранить нынешний демографический статус, при котором турецкая община составляет большинство на севере страны.

Имеется несогласованность и по поводу предоставления проживающим в Кипре гражданам Турции прав, которыми пользуются граждане стран - членов ЕС. Греческая сторона не согласна на право преимущества правил ЕС для турецких граждан.

Но самая главная проблема - это вопрос безопасности турецкой общины. В тот момент, когда греки заявили, что на острове не должны находиться турецкие военные и не будет никаких гарантий безопасности туркам-киприотам, переговоры сорвались. Учитывая трагические события прошлого, принцип «ноль - военных, ноль – гарантий» не может устроить ни турок-киприотов, ни Турцию. По опросам общественного мнения, 90% населения Северного Кипра считает нахождение на острове турецких военных гарантией безопасности. Тем не менее, турецкая сторона заявила, что вновь рассмотрит вопрос безопасности, и выразила готовность значительно сократить число военных на Кипре, а лет через 15 обсудить и возможность вывода войск. В ответ на это руководители греков-киприотов не проявили конструктивизма и покинули переговоры.

Глава Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджы заявил, что никогда прежде кипрский вопрос не был так близок к решению и вряд ли когда-нибудь появится такая же возможность. В 2004 году в связи с предложенным тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном планом, в решении проблемы объединения острова наметился определенный прогресс. Но и тот план был отвергнут на референдуме 75% голосами греков-киприотов, в то время как 65% турок-киприотов проголосовали за объединение. Спустя 13 лет отказ от переговоров греческой стороны вновь привел ситуацию в тупик.

На этот раз глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что, по-видимому, это была последняя конференция по кипрскому вопросу. Думаю, что теперь будет приложено больше усилий для признания мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра. А наиболее вероятным ходом событий станет появление на Кипре двух независимых государств.