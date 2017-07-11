Подписаться на уведомления
 

Турция договорилась с "Газпромом" по "Турецкому потоку"

 

Турция достигла договоренности с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока" на ее территории, сообщил РИА Новости генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса в понедельник.

"Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентном отношении мы будем это делать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет".

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

336 просмотров


Старости
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт фото; обновлено 13:03
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9412 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Цены на нефть растут
Россия может выслать 30 американских дипломатов
Армяне и азербайджанцы объединились в еще одной гражданской инициативе
Трамп и Наталья Весельницкая наш комментарий
Турция договорилась с "Газпромом" по "Турецкому потоку"
Почти приговор: Второе турецкое государство! эксперты о провале переговоров
Облава на последователей Муссолини в Италии
Депутаты анонсируют новый этап в отношениях США и Азербайджана эксклюзив
Трамп поздравил Ирак с победой над ИГИЛ
В бакинском аэропорту облили негорящий самолет Jazeera Airways
Тяжелое ДТП в Имишли есть раненые
Трамп обсуждал с Путиным вопрос санкций
США готовят новые санкции против Ирана и России
Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ в Мосуле
В Баку мужчина снес родник в честь своего брата-шехида и построил пивную фото
В таллинском такси начали принимать биткоины
Пресс-секретарь Путина призвал к сдержанности в Карабахе
«Карабах» играет хорошо, лучше бы он так не играл» Завтра – Лига чемпионов
МВД опровергает сексуальную эксплуатацию сотен азербайджанок в Иране
Боевики обстреляли турецких военных
Хорватия, Черногория и Болгария присоединились к группе Азая Гулиева
Украина расширит санкции в отношении России
В Москве горит торговый центр есть пострадавшие
И снова перестрелка в Карабахе: убит армянский солдат
Ильхам Алиев завершил визит в Турцию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться