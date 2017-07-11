Речь не о президенте Трампе и его недавних встречах с российскими официальными лицами. Речь о встрече прошлым летом его старшего сына Дональда Трампа-младшего с некой Натальей Весельницкой, которая пообещала предоставить информацию, которая может оказаться полезной для президентской кампании его отца.

Это первый случай, когда подтвержден прямой контакт представителей близкого круга Трампа во время предвыборной кампании с русскими. Трамп-младший подтвердил информацию, которую со ссылкой на несколько источников в Белом доме опубликовала The New York Times.

Действительно, 9 июня 2016 года сын тогдашнего кандидата в президенты и его зять Джаред Кушнер в сопровождении руководителя избирательной кампании Пола Манафорта встретились в небоскребе Трамп-тауэр с Натальей Весельницкой. Якобы та договорилась о встрече через общую знакомую, приобретенную Трампами в России во время конкурса «Мисс Вселенная 2013». Якобы весь разговор длился минут двадцать-полчаса, в течение которого стало понятно, что у Весельницкой ничего интересного для республиканцев нет, кроме самых общих слов, что ей якобы известно о финансировании президентской кампании Хиллари Клинтон некими лицами, связанными с Россией. Никаких деталей или документального подтверждения своих слов Весельницкая не привела и перевела разговор на осуждение «списка Магницкого» - американского закона, накладывающего санкции на дело о смерти адвоката Сергея Магницкого.

Якобы больше никаких контактов с ней не было, а об этой встрече Трампу-старшему не стали даже говорить. Знакомая, устроившая встречу, извинилась за потраченное ее участниками время. Безусловно, тут следует учитывать, что мы имеем дело с той версией, которую изложили Трамп-младший, Джаред Кушнер и Пол Манафорт. Как происходило на самом деле, можно лишь гадать.

В любом случае, был ли умысел у представителей Трампа использовать предоставленную русскими информацию в пользу своего кандидата или нет, однако очевидна попытка со стороны россиян каким-то образом воздействовать на кампанию или разведать возможности влияния.

В этой истории очень интересна фигура Натальи Весельницкой. Она представляет юридическую компанию «Камертон консалтинг» из Подмосковья, и ни она сама, ни ее фирма не были известны на рынке юридических услуг, пока Весельницкая неожиданно не возникла как защитник в деле Дениса Кацыва, сына вице-президента госкорпорации «Российские железные дороги» Петра Кацыва.

Якобы его компания Prevezon Holdings Ltd принимала участие в незаконных схемах вывода и отмывания средств, разоблаченных адвокатом Сергеем Магницким. Тем самым Магницким, который был брошен по ложному обвинению в российскую тюрьму и погиб там в 2009 году. Достаточно очевидно, что адвокат в деле, которое рассматривалось в Южном окружном суде Нью-Йорка и задевало самые высокие интересы в России, не мог быть случайным человеком. И не случайно Весельницкая пыталась обсуждать с представителями потенциального будущего президента санкционный список по делу Магницкого. Меньше всего это походит на самодеятельность российского юриста. Понятно, что юристы Трампа всячески отрицают даже то, что ему было известно об этой встрече.

Но, во-первых, одних заявлений о невиновности клиента тут недостаточно. Во-вторых, невиновность Трампа-старшего не снимает подозрений с его команды. В-третьих, налицо подтвержденная попытка русских вмешаться в ход кампании: еще недавно Дональд Трамп отрицал наличие каких-то доказательств такого вмешательства, при том, что такими доказательствами обладали его ближайшие родственники. Все говорит о том, что дело о российском следе не только не заканчивается, оно только начинается.