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Армяне и азербайджанцы объединились в еще одной гражданской инициативе

Автор: Отдел информации 

Представителями армянской и азербайджанской молодежи учреждена новая миротворческая инициатива - "Молодежь за мирное урегулирование Карабахского конфликта". Об этом в интервью Туран заявила правозащитница Арзу Абдуллаева. По ее словам, инициатива создана группой молодых людей, которые ранее участвовали в миротворческих проектах в рамках программы ЕС "Bосточное партнерство".

B проекте участвуют молодые люди из Азербайджана и Армении, представители азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха.

B рамках программы будет осуществляться мониторинг СМИ, социальных сетей, интернет-изданий на предмет освещения и отношения к конфликту, информации о нем.

Арзу Абдуллаева

«Последние события в селе Алханлы, гибель маленькой девочки и ее бабушки послужили "новому взрыву" в социальных сетях обсуждений темы конфликта. Участники программы будут мониторить влияние подобных событий на общественное мнение, манипуляцию подобными фактами, развитие конфликтов. Конечно же, гибель маленькой Захры и ее бабушки стали большой трагедией для их семьи и потрясло все азербайджанское общество", - говорит А.Абдуллаева.

Правозащитница высказала уверенность, что каждый раз эскалация конфликта происходит в преддверии важных переговоров по урегулированию проблемы: "Поэтому важно, чтобы общества могли распознавать - кому выгоден срыв мирного процесса".

А.Абдуллаева считает, что в эскалации карабахского конфликта заинтересованы ближайшие соседи Азербайджана и Армении. И она считает необходимым вовлечение западных структур в миротворческий процесс.

«Общества также должны быть способны преодолевать препятствия, ведущие их к миру. При этом гарантиями надежного, устойчивого и долгосрочного мира является политическое урегулирование конфликта, сохранение же статус-кво всегда является возможностью для заинтересованных сил воспламенить войну», - уверена А.Абдуллаева.

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