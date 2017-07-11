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Азербайджан и Армения начинают переговоры в Вене оперативно

Автор: Отдел информации 

Как уже сообщал ранее haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники, сегодня 11 июля в Австрии, в городе Мауэрбах состоится неофициальная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Накануне Армения подтвердила участие министра иностранных дел Эдварда Налбандяна на переговорах. В свою очередь и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности Баку продолжить переговоры.

Отметим, встреча министров проходит на фоне новой эскалации напряженности на линии соприкосновения Армянской оккупационной армии и вооруженных сил Азербайджана. На прошлой неделе ситуация усугубилась новым витком боевых действий после ракетного обстрела со стороны Армении мирного азербайджанского села Алханлы оккупированного Физулинского района и гибелью мирных граждан Азербайджана.

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