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Школьник вычислил телефон шефа Пентагона и взял у него интервью

 

Американский школьник Тедди Фишер смог взять интервью у министра обороны США Джеймса Мэттиса, вычислив номер его служебного телефона. Об этом сообщает газета New York Post.

Это произошло благодаря личной наблюдательности Фишера: в одной из майских публикаций The Washington Post он обратил внимание на фото Мэттиса с папкой — на одной из бумаг он обнаружил стикер с именем главы Пентагона и его телефонным номером. Чтобы рассмотреть все детали, школьник воспользовался функцией увеличения изображения.

«Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!» — такое СМС-сообщение написал Фишер на этот номер.

Министр обороны неожиданно согласился. В течение 45 минут он делился мнением о предыдущем президенте США Бараке Обаме, высказал свое отношение к мировому экстремизму, поговорил о влиянии Соединенных Штатов на образование в Афганистане, Сирии и Ираке.

«Вся история представляла собой череду чудес», — признал Фишер.

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