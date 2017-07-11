Пассажирский Боинг "ЮТэйр" приземлился во Внуково с отказавшим двигателем, посадка прошла благополучно, сообщил источник в авиадиспетчерских службах, передает Интерфакс.

"Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково", - сказал источник.

Он сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. "Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал", - отметил источник.