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В Москве самолет приземлился с отказавшим двигателем видео

 

Пассажирский Боинг "ЮТэйр" приземлился во Внуково с отказавшим двигателем, посадка прошла благополучно, сообщил источник в авиадиспетчерских службах, передает Интерфакс.

"Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково", - сказал источник.

Он сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. "Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал", - отметил источник.

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