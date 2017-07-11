Ким Чен Ын с супругой устроили прием в честь испытания баллистической ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой присутствовал на торжественном приеме в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает во вторник Центральное телеграфное агентство, передает РИА Новости.

"Товарищ Ким Чен Ын с товарищем Ли Соль Чжу (супруга лидера – ред.) вошли в банкетный зал в ресторане Мокран вместе с лицами, внесшими вклад в успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. (Ким Чен Ын) обошел почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабоче-крестьянского красного ополчения", — говорится в сообщении.

На приеме с речью выступил начальник политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со. Он сообщил, что "высший руководитель принял стратегическое решение… открыть курс на окончательную победу, усовершенствовав межконтинентальную баллистическую ракету, нацеленную на сердце США".

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.