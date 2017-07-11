Подписаться на уведомления
 

Ким Чен Ын с супругой устроили прием в честь испытания баллистической ракеты

 

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой присутствовал на торжественном приеме в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает во вторник Центральное телеграфное агентство, передает РИА Новости.

"Товарищ Ким Чен Ын с товарищем Ли Соль Чжу (супруга лидера – ред.) вошли в банкетный зал в ресторане Мокран вместе с лицами, внесшими вклад в успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. (Ким Чен Ын) обошел почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабоче-крестьянского красного ополчения", — говорится в сообщении.

На приеме с речью выступил начальник политуправления Корейской народной армии Хван Бён Со. Он сообщил, что "высший руководитель принял стратегическое решение… открыть курс на окончательную победу, усовершенствовав межконтинентальную баллистическую ракету, нацеленную на сердце США".

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.

1048 просмотров


Старости
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт фото; обновлено 13:03
Наша погода
Сегодня 29° / 23°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Из США депортируют азербайджанцев Европейцы обеспокоены
В Турции работница свалки нашла 12 тысяч и вернула их хозяину фото
Мамедъяров и Налбандян меняют место встречи
Украина увеличивает расходы на оборону
ИГИЛ признало гибель аль-Багдади
Прокуратура о гибели ребенка в Агдашской больнице
Руководители Sevil Massivi получили длительные сроки
В Баку подбросили взрывное устройство в мусорный бак Есть пострадавший
NIKOIL | Bank запустил услугу SMS-банкинга юридическим лицам и частным предпринимателям
Микрокредиты в Unibank без комиссии
Житель Флориды пожаловался на макак
Манат укрепился к евро
Kapital Bank открыл новое отделение Масаллы
Теперь в Армению везут и азербайджанские конфеты
Турецкие ВВС уничтожили 11 боевиков ПКК
Беспорядочная стрельба в офисе в Москве
Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $3 миллиарда
Конгресс хочет запретить Трампу сотрудничество с Россией
Ким Чен Ын с супругой устроили прием в честь испытания баллистической ракеты
Делегация Узбекистана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Убийство в Евлахе
Армен Григорян: «Война показала, что наши танки неэффективны»
В Москве самолет приземлился с отказавшим двигателем видео
Школьник вычислил телефон шефа Пентагона и взял у него интервью
В Китае таксист протаранил колонну бегунов видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться