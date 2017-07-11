Конгресс хочет запретить Трампу сотрудничество с Россией

Конгрессмен от демократов Дон Бейер выступил с запретом на выделение Пентагоном средств на финансирование совместных с Россией проектов по кибербезопасности. Как пишет Утро.ру со ссылкой на пресс-службу политика, сама инициатива о формировании партнерского сообщества названа ужасной.

«Предложение Дональда Трампа сформировать группу по кибербезопасности с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность», — заявил Бейер.

Ранее достигнутую в ходе личной встречи в Гамбурге президентами России и США договоренность о создании рабочей группы раскритиковали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Напомним, решение о совместном контроле безопасности в киберпространстве было принято на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20.