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Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $3 миллиарда

 

Известный американский инвестор Уоррен Баффет передал благотворительным фондам акции основанной им инвесткомпании Berkshire Hathaway на сумму порядка $3,17 млрд, передает Интерфакс.

Как говорится в сообщении Berkshire Hathaway, Баффет пожертвовал в общей сложности 18,6 млн акций класса "B" пяти благотворительным организациям: фонду Билла и Мелинды Гейтс, фонду Susan Thompson Buffett Foundation, основанному в честь его покойной жены Сьюзан Томсон, а также фондам Sherwood Foundation, Howard G. BuffettFoundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дочь и сыновья. В прошлом году Баффет передал тем же фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $2,86 млрд.

86-летний Баффет является крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, по данным на конец марта, ему принадлежало 32,7% голосующих акций инвесткомпании. Миллиардер конвертировал принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway класса "A" в бумаги класса "B", чтобы сделать пожертвования. Стоимость акций класса "B" подскочила на 19% за последние 12 месяцев.

В 2006 году миллиардер пообещал пожертвовать 85% принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway фонду Билла и Мелинды Гейтс. В общей сложности Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire на $27,54 млрд.

В сообщении Berkshire Hathaway отмечается, что миллиардер намерен направить на благотворительные цели все принадлежащие ему акции инвесткомпании через ежегодные пожертвования.

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