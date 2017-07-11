Турецкие ВВС уничтожили 11 боевиков ПКК

Пресс-служба турецкой армии сообщила об уничтожении 11 боевиков ПКК, передает Reuters.

По словам военных, основные потери курды понесли в результате ударов ВВС в провинции Мардин на юго-востоке страны возле сирийской границы. Летчики отчитались об уничтожении двух артиллерийских позиций и отряда курдских террористов, которые готовились к нападению на турецких военных.

Еще один авиаудар был нанесен в провинции Хаккари. Там турецкие самолеты разбомбили пещеру, в которой скрывался патруль боевиков, уничтожены три члена ПКК.