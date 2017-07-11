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Теперь в Армению везут и азербайджанские конфеты

Автор: Отдел информации 

На центральном рынке города Ванадзор продают конфеты из Азербайджана, сообщила армянским СМИ редактор местного телеканала «Лори» Нарине Аветисян, передает haqqin.az со ссылкой на rusarminfo.ru.

Азербайджанскими конфетами женщину угостили, когда она была в гостях у своих родственников. Спросив, где куплены сладости, Нарине Аветисян отправилась на центральный рынок.

Здесь ей сказали, что азербайджанские конфеты действительно были в продаже, но уже закончились.

Напомним, 24 апреля 2017 года в одном из ереванских магазинов был зафиксирован факт продажи продуктов с маркировкой Product of Azerbaijan. Спустя два дня Государственная служба безопасности продуктов питания Армении провела проверку и подтвердила факт продажи азербайджанских яблок на рынках Еревана. Обнаруженные яблоки были изъяты из продажи и направлены на утилизацию, после чего была начата проверка по факту ввоза в Армению азербайджанских продуктов.

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