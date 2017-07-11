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Житель Флориды пожаловался на макак

 

Житель американского города Окала, штат Флорида, пожаловался на группу макак-резус, устраивающих набеги на его двор. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина установил у себя во дворе кормушку для оленей и автоматические камеры, чтобы фотографировать животных, однако вместо оленей в кадр попали обезьяны. На одном из снимков он насчитал 50 макак.

Резусы появляются возле кормушки дважды в день. Они ведут себя организованно и агрессивно. За несколько дней приматы утащили более 110 килограммов корма.

Власти полагают, что обезьяны сбежали из парка Сильвер-Спрингз, расположенного в шести километрах от дома пострадавшего. По оценкам специалистов, там обитают около 200 диких макак. В последнее время они так расплодились, что парку пришлось закрыть для посетителей некоторые участки.

Макаки-резус — самый распространенный вид приматов в мире. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Мьянме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая.

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