Микрокредиты в Unibank без комиссии

Отличная возможность для расширения вашего бизнеса: микрокредиты в Unibanк стали без комиссии. Теперь владельцы бизнеса в сферах торговли, производства, сельского хозяйства и обслуживания могут получить до 15 000 AZN кредита без комиссии. Микрокредиты выдаются оперативно - в течение одного-трех рабочих дней. Кроме этого, список документов, требуемых для получения кредита, сведен к минимуму. Акция по микрокредитам с 0% комиссией будет длиться до 6 августа.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу: www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank – банк для всех и каждого.