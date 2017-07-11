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NIKOIL | Bank запустил услугу SMS-банкинга юридическим лицам и частным предпринимателям

 

SMS-банкинг для юридических лиц и частных предпринимателей — это простая, но в то же время современная и удобная услуга, дающая круглосуточную возможность контроля состояния счета и операций по счету, не приходя в банк, не выходя из дома или офиса, за границей с помощью сообщений, поступающих на мобильный телефон.

SMS-Банкинг позволяет получать уведомления:

• о поступлениях (переводов) денежных средств на счет;

• о переводе денежных средств со счета;

• о текущих наличных пополнениях на счет;

• о снятии наличных средств со счета;

• о текущем остатке по счету.

Для подключения к услуге SMS-банкинга необходимо написать заявление и предоставить его в отделение банка, где обслуживается тот или иной клиент.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

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