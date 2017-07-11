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В Баку подбросили взрывное устройство в мусорный бак Есть пострадавший

 

В Насиминском районе Баку взорвался мусорный бак. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает Sputnik Азербайджан.

Сообщается, что в понедельник, 10 июля, в 20:40 на улице 20 Января работники жилищно-эксплуатационного управления — житель Кюрдамирского района Рауф Расулов (1987 г.р.) и житель Сиязанского района Имамверди Ахмедов (1983 г.р.) на автомобиле марки Man занимались уборкой мусора. Во время опустошения одного из мусорных баков произошел взрыв, в результате которого Расулов получил травмы и был госпитализирован в Институт травматологии.

По предварительным данным, неизвестный бросил в мусорный бак взрывное устройство, которое сработало в момент уборки.

Ведется расследование.

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