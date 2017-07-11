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Руководители Sevil Massivi получили длительные сроки

Автор: Отдел информации 

В Баку суд вынес приговор в отношении должностных лиц ЖСК Sevil Massivi, обвиняемых в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, председательствовал на заседании судья Афган Гаджиев.

Согласно приговору учредитель кооператива Айнур Зейналов приговорен к 9 годам, Эльчин Исмаилов и Забит Челебиев  к 8,5 года тюремного заключения.

Другие обвиняемые  Мирдамед Мурадиев и Сабина Алиева  получили условные сроки и были отпущены на свободу из зала суда.

Отметим, согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры 25 июля прошлого года, в связи с фактом уклонения со стороны ЖСК Sevil Massivi от уплаты налогов в крупном размере в Министерстве налогов было возбуждено уголовное дело, следствие по которому продолжилось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Во время следствия были выявлены основания для подозрения в том, что в 2013-2014 годах учредитель кооператива Айнур Зейналов, войдя в предварительный сговор с директором кооператива Эльчином Исмаиловым и другими лицами, уклонился от уплаты упрощенных налогов в размере 172 507 манатов.

Зейналов также занимался незаконной предпринимательской деятельностью и получил прибыль 99 597 манатов.

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов выдвинул в отношении них обвинения по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство) и 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов) УК. По решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что председатель муниципалитета Хокмели Абшеронского района М.Мирадиев при содействии А.Зейналова и Э.Исмаилова продавал разным людям земельные участки на территории муниципалитета, получив у последних взятку в 170 000 манатов.

Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов выдвинул в отношении него обвинения по статье 311.3.3 (получение взятки) УК.

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