Украина увеличивает расходы на оборону

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендовал правительству увеличить расходы на защиту страны на 9 миллиардов гривен (около 20 миллиардов рублей). Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Корреспондент.net.

«Я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, — предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины», — сказал Турчинов.

Он добавил, что 3 миллиарда гривен планируется взять из общего фонда бюджета, еще 6 миллиардов гривен — из специального фонда госбюджета.

По словам секретаря СНБО, дофинансирование из специального фонда предполагается за счет средств, конфискованных у бывшего президента страны Виктора Януковича и его окружения. Эти деньги планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.