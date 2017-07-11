Мамедъяров и Налбандян меняют место встречи

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая должна была пройти в городке Мауэрбах близ Вены, по всей видимости, перенесена в Брюссель.

О том, что Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян встретятся именно в Брюсселе, сообщила пресс-служба МИД Армении на своей странице в Twitter. В заявлении внешнеполитического ведомства Армении говорится, что встреча состоится при посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В настоящее время haqqin.az пытается выяснить позицию МИД Азербайджана.

Отметим, встреча министров проходит на фоне новой эскалации напряженности на линии соприкосновения армянской оккупационной армии и Вооруженных сил Азербайджана. На прошлой неделе ситуация усугубилась новым витком боевых действий после обстрела армянскими оккупантами азербайджанского села Алханлы Физулинского района и гибели мирных граждан Азербайджана.