Подписаться на уведомления
 

Из США депортируют азербайджанцев Европейцы обеспокоены

Автор: Отдел информации 

Европейцы, к которым Иммиграционная и таможенная полиция США причисляет граждан Азербайджана, составляют 4% от примерно 11 миллионов нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах, сообщает The New York Times. При этом ужесточившаяся борьба с незаконной иммиграцией, вызывает беспокойство среди европейцев.

Американское издание приводит цифры, сравнивая количество депортированных за весь 2016 год и за первую половину 2017-го (подсчет на 2017-й год велся с 1 октября 2016 по 24 июня этого года).

Цифры показывают, что за неполный 2017-й депортировано в Европу уже почти столько же, сколько за весь фискальный 2016-й год: 1456 в 2016-м и 1336 в 2017-м. При этом в списке есть и граждане Азербайджана.

Так в прошлом году из США был выслан только один наш соотечественник. А вот за несколько месяцев этого года уже четверо (!).

В лидерах находится Румыния – 176 человек в 2016-м и 193 уже в этом году. На втором месте Испания – 101 и 117 соответственно. На третьей строчке оказалась Великобритания 160 и 102. Четвертое место за Россией (94 и 81), а замыкает пятерку Польша (115 и 74).

Что касается наших соседей, то в Турцию в прошлом году было депортировано 50 человек, а в этом уже 66. Украины – 69 и 56. В 2016-м в Армению был выслан 21 человек, а в 2017-м уже 16. Грузин было выслано 22 человека в прошлом году и 14 в этом.

Самыми законопослушными европейцами оказались жители Лихтенштейна и Мальты – ни одного выдворения за последние полтора года. Впрочем, возможно это объясняется малочисленностью населения в этих государствах.

388 просмотров


Старости
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт фото; обновлено 13:03
Наша погода
Сегодня 29° / 23°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9386 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Из США депортируют азербайджанцев Европейцы обеспокоены
В Турции работница свалки нашла 12 тысяч и вернула их хозяину фото
Мамедъяров и Налбандян меняют место встречи
Украина увеличивает расходы на оборону
ИГИЛ признало гибель аль-Багдади
Прокуратура о гибели ребенка в Агдашской больнице
Руководители Sevil Massivi получили длительные сроки
В Баку подбросили взрывное устройство в мусорный бак Есть пострадавший
NIKOIL | Bank запустил услугу SMS-банкинга юридическим лицам и частным предпринимателям
Микрокредиты в Unibank без комиссии
Житель Флориды пожаловался на макак
Манат укрепился к евро
Kapital Bank открыл новое отделение Масаллы
Теперь в Армению везут и азербайджанские конфеты
Турецкие ВВС уничтожили 11 боевиков ПКК
Беспорядочная стрельба в офисе в Москве
Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $3 миллиарда
Конгресс хочет запретить Трампу сотрудничество с Россией
Ким Чен Ын с супругой устроили прием в честь испытания баллистической ракеты
Делегация Узбекистана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Убийство в Евлахе
Армен Григорян: «Война показала, что наши танки неэффективны»
В Москве самолет приземлился с отказавшим двигателем видео
Школьник вычислил телефон шефа Пентагона и взял у него интервью
В Китае таксист протаранил колонну бегунов видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться