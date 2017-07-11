Европейцы, к которым Иммиграционная и таможенная полиция США причисляет граждан Азербайджана, составляют 4% от примерно 11 миллионов нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах, сообщает The New York Times. При этом ужесточившаяся борьба с незаконной иммиграцией, вызывает беспокойство среди европейцев.

Американское издание приводит цифры, сравнивая количество депортированных за весь 2016 год и за первую половину 2017-го (подсчет на 2017-й год велся с 1 октября 2016 по 24 июня этого года).

Цифры показывают, что за неполный 2017-й депортировано в Европу уже почти столько же, сколько за весь фискальный 2016-й год: 1456 в 2016-м и 1336 в 2017-м. При этом в списке есть и граждане Азербайджана.

Так в прошлом году из США был выслан только один наш соотечественник. А вот за несколько месяцев этого года уже четверо (!).

В лидерах находится Румыния – 176 человек в 2016-м и 193 уже в этом году. На втором месте Испания – 101 и 117 соответственно. На третьей строчке оказалась Великобритания 160 и 102. Четвертое место за Россией (94 и 81), а замыкает пятерку Польша (115 и 74).

Что касается наших соседей, то в Турцию в прошлом году было депортировано 50 человек, а в этом уже 66. Украины – 69 и 56. В 2016-м в Армению был выслан 21 человек, а в 2017-м уже 16. Грузин было выслано 22 человека в прошлом году и 14 в этом.

Самыми законопослушными европейцами оказались жители Лихтенштейна и Мальты – ни одного выдворения за последние полтора года. Впрочем, возможно это объясняется малочисленностью населения в этих государствах.