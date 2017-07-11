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В Баку завтра будет облачно

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, днем местами на полуострове возможны дожди. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 27-32°, в Баку ночью 21-23°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность  70-80%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана  22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово  24-25° тепла.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36°, в горах ночью 12-17°, днем 18-23° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове до 14 июля в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

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